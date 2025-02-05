Samsung’un Katlanabilir Telefon Pazarındaki Konumu Zayıflıyor

GALAXY Z FLIP 7 VE Z FOLD 7’NİN GELİŞİ

Samsung, katlanabilir telefon pazarında bir başka başarısızlık ile karşı karşıya kalabileceği soruları gündeme getiriyor. Özellikle 2025’in başlarında piyasaya sunulması beklenen Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 modellerine yönelik endişeler artıyor. Bir dönemin lideri olan Samsung, şu anda Huawei’nin gerisinde kalma riski taşıyor. Çoğu kullanıcı için bu yeni telefonların büyük bir hayal kırıklığı yaratacağı düşünülüyor. Çünkü mevcut işaretler, yeni ürünlerin önceki serilere göre yenilik içermeyeceğini ve daha düşük performans gösterebileceğini ortaya koyuyor. Galaxy Z Flip 7’nin, donanım ve yazılım açısından önemli bir gelişme sunması beklenmiyor. Gelen bilgiler, Samsung’un mevcut telefonlarını bir kez daha sunmaya çalıştığını gösteriyor.

SATIŞ RAKAMLARI VE PİYASA DURUMU

Samsung’un mevcut durumunu daha iyi anlamak için, satış rakamlarına bakmakta fayda var. 2024’ün sonlarına doğru, Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 modelleri beklenen ilgiyi göremedi. Örneğin, Z Flip 6, Aralık 2024’te yalnızca 80.000 adet satış gerçekleştirdi. Buna karşın, Galaxy S24 serisi büyük bir başarı elde ederek 37 milyon adet satıldı. Katlanabilir telefonlar ise Samsung için büyük bir kayıp olmaya devam ediyor.

KAYBEDİLEN LİDERLİK VE RAKİPLER

Bazı sızıntılara göre Z Fold 7 ve Z Flip 7, daha çok önceki modellerin tekrarları olarak öne çıkacak. Z Fold 7, global pazara sunulacak bir Z Fold 6 Special Edition gibi olacak, fakat S Pen desteği ve dijital kalem özelliği sunmayacak. Her iki telefonun da kamera donanımlarında büyük iyileştirmeler yapılmayacak. Samsung’un yenilik yapmaması, firmayı rakiplerinden geride bırakabilir. Huawei, 2023 yılı itibariyle katlanabilir telefon pazarında Samsung’un önüne geçti. Huawei’nin Pocket 3 modeli, düşük fiyatı ile dikkat çekerken büyük bir ilgi görebilir. Ancak, Huawei’nin hala ağır sanksiyonlar altında olması, bu telefonların global pazarda satışını zorlaştırabilir. Bu durum, Samsung’un bir nebze de olsa rahatlamasını sağlıyor. Sonuç olarak, Samsung, mevcut telefonlarını pazar koşullarında yenilik sağlamadan sunabiliyor ancak bu durum, uzun vadede şirketin sürdürülebilir başarı elde etmesini zorlaştırabilir.