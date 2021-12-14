Samsung ve AstraZeneca kanser ilacı üretecek

Teknoloji devi Samsung ve İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca ortak kanser ilacı üretmeye hazırlanıyor.

Teknoloji devi Samsung, İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca ile ortaklarını genişlettiklerini duyurdu. Samsung’dan yapılan açıklamada ilaç üretimi ve geliştirilmesi sürecinde yapılan anlaşmaların ileri taşındığı ve anlaşmanın 380 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi. Aynı zamanda genişleten yeni anlaşmalar ile Samsung, AstraZeneca ile birlikte kanser ilacı geliştirmeye başlayacaklarını belirtti.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un biyoteknoloji şirketi Samsung Biologics, dev bir adım atarak İngiliz şirket AstraZeneca ile ortaklıklarını genişlettiklerini duyurdu. Samsung tarafından yapılan açıklamada AstraZeneca ile Mayıs ayında yapılan anlaşmaların 380 milyon dolar değerinde olduğunun ve bunun daha da büyütüleceğini duyurdu.

380 MİLYON DEĞERİNDE

Samsung tarafından yapılan açıklamada, ilaç üretimi ve geliştirilmesi sürecinde şirketlerin Mayıs 2021’de yaptıkları anlaşmanın ileri taşındığı belirtilirken, anlaşmanın 380 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi. Mayıs ayında Samsung ve AstraZeneca tarafından yapılan anlaşmanın 331 milyon dolar değerinde olduğunun altı çizilirken, anlaşmanın daha da büyütüldüğü vurgulandı.

KANSER İLACI ÜRETECEKLER

Şirket, gelecek yıldan itibaren AstraZeneca’nın uzun Covid-19 tedavisinde etkili olan antikor kombinasyonu AZD7442 ile birlikte bir kanser ilacı üretmeye başlayacaklarını sözlerine ekledi.

SAMSUNG’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Samsung Biologics CEO’su John Rim, “Hastaların hayatlarını kurtarma konusunda güçlü bir bağlılığa sahip olduğuna ilk elden tanık olduğumuz değerli bir ortak olan AstraZeneca ile stratejik işbirliğimizi genişletmeye devam etmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.