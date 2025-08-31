Samsunlu Balıkçılar Denize Açıldı

SAMSUN BALIKÇILARININ AV SEZONU AÇILIŞI

Samsunlu balıkçılar, yaklaşık 5 ay süren av yasağının sona ermesiyle “vira bismillah” diyerek denizlere açıldı. Canik Balıkçı Barınağı’nda yapılan 2025-2026 av sezonu açılış programında, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi horon oynayarak kutlama yaptı.

AV YASAĞININ BİTMESİ VE DİLEKLER

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 15 Nisan’da başlayan av yasağının sona erdiğini belirtip, “2025-2026 av sezonunun tüm balıkçılara hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı. Balığın önemli bir protein kaynağı olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Bu protein kaynağının sonraki nesillere de aktarılması gerekiyor. Tüm sektör paydaşlarına önemli görevler düşüyor. Bizler denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu konuda balıkçılarımızın göstereceği hassasiyet çok önemli. Onlar da bugüne kadar bu hassasiyeti en üst seviyede gösterdi. Bundan sonra da göstereceklerini umuyorum” dedi.

KAYNAKLARIN KORUNMASI VE DENETİMLER

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erdal Üstündağ ise Türkiye’nin su kaynakları açısından zengin olduğunu belirterek, “Denizlerimizde ve iç sularımızda yapılan avcılık tamamen sınırsız değildir. Bu kaynakları koruma ve kullanma dengesini gözetmek zorundayız. Bu kaynakları koruyarak su kaynaklarımızdaki değerli mirasımızı gelecek nesillere aktarmalıyız. Denetimlerimizi sürdürerek yasa dışı avcılıkla mücadele ederken, kurallara uyan balıkçılarımızın haklarını korumaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Samsunlu balıkçılar, dualarla denize uğurlandı. Törene Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk ve diğer protokol üyeleri de katıldı.