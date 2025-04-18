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Samsunlu Gençler, 2 Altın, 1 Gümüş

SAMSUNLU GENÇLERİN BAŞARISI

Samsunlu genç tekvandocular, 2 altın ve 1 gümüş madalya ile büyük bir başarıya imza attı. Bafra Gençlik Merkezi Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi’nde yetişen sporcular, Melek Ahu Çelik, Nursena Gültekin ve Bahadır Türken, 16-17 Nisan tarihleri arasında Estonya’nın Tallin şehrinde gerçekleştirilen Tekvando Poomsae Avrupa Şampiyonası’na katıldı.

Melek Ahu Çelik, yıldız kız takımında rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazandı. Nursena Gültekin ise genç kız takımında birincilik ipini göğüsleyerek altın madalya elde etti. Bahadır Türken, genç erkekler takımında gümüş madalya ile turnuvayı tamamladı. Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, bu başarılarıyla ilgili olarak, “Başta Milli Takım Antrenörü Hakan Emirzeoğlu olmak üzere tüm sporcularımızı tebrik ederim. Sporcularımızın başarıları için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” diye konuştu.

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