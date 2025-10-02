Samsunlu İşçi Ankara’da İş Kazasında Hayatını Kaybetti

İŞ KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİ

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Karaköy Mahallesi’ne kayıtlı inşaat işçisi Akif Fak, Ankara’da yaşanan bir iş kazasında hayatını kaybetti. Akif Fak, çalıştığı inşaatta geçirdiği trajik olay nedeniyle yaşamını yitirdi. Merhum işçinin cenaze töreni, 3 Ekim Cuma günü Karaköy Mahallesi’nde gerçekleşecek.

ANAYASAYA GÖRE BİR BAŞKA KAZA

Bunun yanı sıra, 47 yaşındaki Selami Mert de Ankara’daki bir inşaatta dün meydana gelen başka bir iş kazasında hayatını kaybetti. Bu olay, inşaat sektörü içerisindeki güvenlik tedbirlerinin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.