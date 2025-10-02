Haberler

Samsunlu İşçi Ankara’da İş Kazasında Hayatını Kaybetti

İŞ KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİ

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Karaköy Mahallesi’ne kayıtlı inşaat işçisi Akif Fak, Ankara’da yaşanan bir iş kazasında hayatını kaybetti. Akif Fak, çalıştığı inşaatta geçirdiği trajik olay nedeniyle yaşamını yitirdi. Merhum işçinin cenaze töreni, 3 Ekim Cuma günü Karaköy Mahallesi’nde gerçekleşecek.

ANAYASAYA GÖRE BİR BAŞKA KAZA

Bunun yanı sıra, 47 yaşındaki Selami Mert de Ankara’daki bir inşaatta dün meydana gelen başka bir iş kazasında hayatını kaybetti. Bu olay, inşaat sektörü içerisindeki güvenlik tedbirlerinin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Vezirköprü Ziraat Odası’na Yeni Başkan Seçildi

Vezirköprü İlçesi Ziraat Odası'nda gerçekleşen seçimde Gültekin Kaya, merhum Başkan Arslan Kaya'nın yerine başkanlığa seçildi; rakibi Kamil Öncel'i geride bıraktı.
Haberler

Balıkesir’de Ayçiçeği Hasadı Alımları Sona Erdi

Manyas'ta eylül başında başlayan ayçiçeği hasadı tamamlandı. Kooperatif Başkanı, kuraklığın verim düşüklüğüne yol açtığını ve ürün fiyatları hakkında bilgi verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.