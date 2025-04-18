Samsunlu Şehit İlhan Hamlı Anıldı

Samsunlu ŞEHİT ASTSUBAY İLHAN HAMLI ANILDI

Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın da içinde yer aldığı Pamuk Geçidi şehidi 4 astsubay, 33’üncü şehadet yıl dönümünde dualarla anıldı. 18 Nisan 1992 tarihinde, silahsız ve sivil oldukları halde bölücü terör örgütü tarafından Doğubayazıt-Iğdır yolu Pamuk Geçidi mevkisinde pusuya düşürülerek hayatlarını kaybeden Kars 14’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı 4 astsubaydan biri olan Astsubay Üstçavuş İlhan Hamlı’nın kabri, Samsun Asri Mezarlık Şehitliği’nde yapılan bir programla hatırlandı.

ANMA PROGRAMI YAPILDI

Samsunlu şehit İlhan Hamlı’nın annesi Bedriye ve ağabeyi Ayhan tarafından düzenlenen programda, İlhan Hamlı’nın şehadet şerbeti içtikleri silah arkadaşları Astsubaylar Erkan Iğdır, Mustafa Karaçimen ve Naci Yıldırım bir kez daha dualarla anıldı. Tören sırasında Atakum Mimarsinan Camii Müezzini Ramazan Çulha, Atakum Çınaraltı Camii İmam Hatibi Murat Akkuş ve emekli imam Nazım Candan tarafından Yasin-i Şerif okundu ve ardından dua yapıldı.

“ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESESİN”

Şehit annesi Bedriye Hamlı, “33 yıl önce Pamuk Geçidi’nde PKK’lı teröristler ciğerimi söktüler, 33 yıldır büyük bir acı yaşıyorum. Hala bunun farkında olmayanlar var. Çok üzgünüm, çok özlüyorum. Bugün burada şehidimizin kabri başında, işini gücünü bırakıp tamamen gönüllü olarak yanımızda olup acımıza ortak olanlara teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin” dedi. Şehit ağabeyi Ayhan Hamlı ise şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade ederek, “Dün ve bugün yanımızda olanlara, her daim bizi yalnız bırakmayan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli komutanlarına ve tüm personeline minnettarız, iyi ki varlar, iyi ki yanımızdalar” şeklinde konuştu.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Anma ve dua programına katılan kalabalık bir grup, Samsun Asri Mezarlık Şehitliği’nde bulunan diğer şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Törene, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Garnizon Komutanlığı Şehit Gazi İşleri Kısım Amiri Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdoğan Kapusuz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Ahmet Diril ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Samsun Şube Başkanı emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Tanju Arat ile gaziler, şehit yakınları ve ilgililer katıldı.