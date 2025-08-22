Samsunlu Vatandaşlar, Denize Girilmesini İstiyor

Samsunlu vatandaşlar, İlkadım ilçesinde Baruthane mevkisindeki dolgu alanında denize girilmesine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını ve bu yerin gerekli önlemlerle kamu kullanımına açılmasını talep ediyor. Mendirek ve balıkçı barınağı yapılarıyla fırtınalı günlerde bile dalgalanmayan bu alan, Samsunlu vatandaşlar ve turistler için yüzme alanı olarak tercih ediliyor. Ancak, vatandaşlar denize girdiklerinde güvenlik görevlileri tarafından sürekli olarak uyarıldıklarını ve denizden çıkartıldıklarını belirtiyor.

Halkın Hakkıdır

Karadeniz Doğal Hayatı Koruma ve Su Sporları Dernek Başkanı Bayram Uzunoğlu, bu bölgenin halkın anayasal hakkı olduğunu vurguluyor. Uzunoğlu, “Samsun’un sahilleri, şehrimizin en önemli değerlerindendir ve tüm halkın serbestçe kullanabileceği alanlar olmalıdır. Ancak Sheraton Oteli’nin karşısındaki dolgu alanında vatandaşlarımızın denize girmesi yasaklanmak isteniyor. Bu alanı kullanan insanlar keyfi şekilde engellenmektedir. Yelken Kulübü’ne ait teknelerin geçiş güzergahı gerekçe gösteriliyor ama bu durum kıyı şeritlerinin kamuya açık olması gerektiği gerçeğini değiştirmez” diyerek durumu eleştiriyor.

Güvenlik ve Sosyal Yaşam Alanı

Uzunoğlu, yetkililere hitaben “Dolgu alanı, kanunlara uygun olarak halkın serbest kullanımına açılmalı. Bölgede güvenlik, aydınlatma ve temizlik hizmetleri sağlanmalı. Burası yalnızca yüzme alanı değil, aynı zamanda ailelerin ve gençlerin huzur içinde vakit geçirebileceği bir sosyal yaşam alanı haline getirilmelidir” diye konuşuyor.