Samsunspor, 1-0 Alanyaspor’u Yendi

SÜPER LİG’DE ALANYASPOR’UN KAZANDIĞI MAÇ

Süper Lig’in 32’nci haftasında Alanyaspor, sahasında Samsunspor’u ağırladı. Karşılaşmanın sonucunda ev sahibi ekip Alanyaspor, rakibini 1-0 mağlup etti.

ALANYASPOR’UN GOLÜ

Maçın 9’uncu dakikasında Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj’ın ortasında, sol taraftan ceza sahasına giren Yusuf Özdemir, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. İlk yarının ilerleyen dakikalarında Alanyaspor, 26’ncı dakikada Vilhena’nın ceza sahasına gönderdiği ortada Aliti’nin kafa vuruşunu az farkla dışarı attı. 43’üncü dakikada ise Samsunspor’un sağdan yaptığı atakta Zeki Yavru’nun uzaktan şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran çift yumrukla uzaklaştırdı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

PENALTILAR VE KALECİ KURTARIŞLARI

İkinci yarının başında, 50’nci dakikada Samsunspor’un merdiveninden gelişen atakta Holse, savunmanın arkasına attığı pasla Dimata’nın kaleci Ertuğrul Taşkıran’ı geçmeye çalıştığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. Ancak yardımcının ofsayt bayrağını kaldırmasından sonra karşılaşmada endirekt serbest vuruş kararı verildi. 55’inci dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından Alanyasporlu Aliti’nin ofsaytı bozduğuna karar verildi ve hakem yeniden penaltıyı verdi. Ancak Holse’nin şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

MÜCADELESONUCU

Maçın 78’inci dakikasında Alanyaspor’un sol kanattan gelişen atağında Makouta’nın gönderdiği topla buluşan Yusuf Özdemir’in vuruşunu kaleci Okan Kocuk önledi. Karşılaşma, Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.