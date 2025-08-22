Samsunspor, 1-0 öne geçti, 2-1 kaybetti

MÜCADELE SONRASI SONUÇ

Samsunspor, müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen maçı 2-1 kaybetti. 51. dakikada Tomasson’ın attığı golle öne geçen ekip, Panathinaikos’un artan baskısıyla 66 ve 74. dakikalarda gelen gollerle maçı kaybetti. Mücadelenin rövanşı ise 28 Ağustos’ta Samsun’da 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Tek gol dezavantajıyla rövanşa giden Samsunspor, rakibini eleyebilirse tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maçın 5. dakikasında ani gelişen Panathinaikos atağında Swiderski’nin ceza sahasına ortasında Bakasetas’ın yarım vole vuruşu, kaleye giden top Tomasson’a çarparak kornere gitti. 21. dakikada ev sahibi takımın Kotsiras’ın pasıyla buluşan Tete’nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Okan Kocuk iki hamlede kontrol etti. 22. dakikada, Panathinaikos’tan Pellistri’nin pası sonrası Swiderski’nin yerden şutu defansa çarparak kaleci Okan Kocuk’un aleyhine, kale direğinin dibinden kornere gitti. 42. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı serbest vuruş üst direği buldu.

51. dakikada Tomasson kafa vuruşuyla Samsunspor’u 1-0 öne geçirdi. 66’da Panathinaikos, Kiriakopoulos’un golü ile durumu eşitledi. Panathinaikos, son 5 dakikada direğe de takılırken, 74’te kafa vuruşu sonucunda öne geçti. Palmer-Brown’un kornerden gelen topa vuruşu, Okan Kocuk’un takım arkadaşıyla yaşadığı anlaşmazlık sonucu golle sonuçlandı.

SAMSUNSPOR’DA SAKATLAR

Samsunspor, Panathinaikos maçında 3 oyuncudan yararlanamadı. Sakatlıkları süren Carlo Holse ve Anthony Musaba kadroda yoktu. Ayrıca yeni transferlerden Portekizli Afonso Sousa, daha önce transfer olduğu kulüp Lech Poznan ile oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesi nedeniyle sahada olamadı. Yeni katılan oyuncular Toni Borevkovic ve kaleci Albert Posiadala ise kadroya dahil edildi.

PANATHINAIKOS KADROSUNDA TANIDIK İSİMLER

Panathinaikos’un ilk 11’inde Galatasaray’da oynamış olan Tete ve Türkiye’de uzun süre formasını giymiş Anastasios Bakasetas da yer aldı. Bunun yanında Başakşehir’de görev almış Ahmed Touba, Samsunspor karşısında ilk 11’de şans buldu. Süper Lig’de daha önce forma giymiş Siopis ise yedekler arasında yer aldı.

SAMSUNSPOR’UN AVRUPA SERÜVENİ

Samsunspor, 27 yıl aradan sonra Avrupa sahnesinde yeniden yer aldı. Kırmızı-beyazlı ekip, UEFA’nın düzenlediği ilk turnuvada 1996-1997 sezonunda Intertoto Kupası’nda boy göstermişti. 1998 yılında Werder Bremen ile karşılaşan Samsunspor, bu maçta 3-0 mağlup olmuştu. Şimdi ise 60 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etti.

TARAFTAR DESTEĞİ

Türk taraftarlar, Samsunspor’u bu önemli mücadelede yalnız bırakmadı. Gurbetçiler, kendi tuttukları takımların formalarını giyerek şehir turu yaptıktan sonra Samsunspor’a ayrılan tribünde yerlerini aldı. Samsunspor, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada farklı kulüplerin taraftarlarına teşekkür etti. Açıklamada, “Avrupa’da sahaya çıkarken yalnız olmadığımızı biliyoruz. Panathinaikos karşılaşması öncesi, değerli kulüplerimizin taraftarlarından gelen destek mesajları bizleri gururlandırdı ve kenetledi. Şimdi tek hedefimiz, Atina’dan güçlü bir skorla dönmek ve ülkemizi onurlandırmak. Futbolun dili barış, kalbi kardeşliktir. 19 Mayıs’ın şehri Samsun’dan Atina’ya dostluk köprüsü kurmaya geldik. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle: Yurtta Sulh, Cihanda Sulh…Bizim Samsunspor’un söylemiyle de, ‘Sahada rekabet, tribünde dostluk…” ifadeleri yer aldı.