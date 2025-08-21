Samsunspor, 1-0 öne geçti ama kaybetti!

MAÇIN GÖRÜNTÜSÜ

Samsunspor, 1-0’lık bir avantajla öne geçmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kaybetti. 51. dakikada Tomasson’un golüyle öne geçen Samsunspor, Panathinaikos’un 66. ve 74. dakikalarda bulduğu gollerle maçı kaybetti. İki takım arasındaki rövanş ise 28 Ağustos’da Samsun’daki 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Tek gol dezavantajıyla rövanşa giden Samsunspor, rakibini elediği takdirde tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.

MAÇTAKİ ANLAR

5. dakikada Panathinaikos’un ani gelişen atağında, Swiderski’nin ceza sahasına ortasında Bakasetas penaltı noktasından yarım vole vuruşu yaptı ve top Tomasson’a çarparak kornere çıktı. 21. dakikada, Kotsiras’ın pasında Tete’nin ceza sahası dışından yaptığı sert şut kaleci Okan Kocuk tarafından iki hamlede kontrol edildi. 22. dakikada, Pellistri’nin pasında Swiderski’nin yerden şutu defansa çarptı ve kaleci Okan Kocuk’u geçerek kale direğinin dibinden kornere gitti. 42. dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı serbest vuruş üst direğin üzerinden auta çıktı. 51. dakikada Tomasson kafa vuruşuyla Samsunspor’u öne geçirdi. 66. dakikada Panathinaikos, Kiriakopoulos’un golüyle eşitliği sağladı. Panathinaikos, son 5 dakikada üst üste ataklarla iki topu direkten döndürdükten sonra 74. dakikada kafa vuruşuyla öne geçti. Palmer-Brown’un kornerden gelen topa vuruşunda, Okan Kocuk’un takım arkadaşıyla yaşadığı anlaşmazlık gole yol açtı.

SAMSUNSPOR’DA SAKATLIK SORUNLARI

Samsunspor, Panathinaikos karşısında 3 oyuncudan yararlanamadı. Sakatlıkları süren Carlo Holse ve Anthony Musaba kadroda yer almadı. Yeni transfer Afonso Sousa, eski kulübü Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesinde oynadığı için bu maçta forma giyemedi. Takıma yeni katılan oyuncular Toni Borevkovic ile kaleci Albert Posiadala da kadroda yer aldı.

PANATHINAIKOS KADROSUNDA TANIDIK İSİMLER

Panathinaikos’un ilk 11’indeki tanıdık isimler arasında Galatasaray’da oynamış Tete, uzun yıllar Türkiye’de görev alan Anastasios Bakasetas ve Başakşehir’de oynamış Ahmed Touba yer aldı. Ayrıca, bir dönem Süper Lig’de forma giymiş Siopis ise yedekler arasında bulundu.

29 YILLIK İKİNCİ EUROPA MACERASI

Samsunspor, 27 yıl aradan sonra UEFA’nın düzenlediği bir turnuvada yer alma başarısı gösterdi. Karadeniz temsilcisi, UEFA organizasyonlarında ilk kez 1996-1997 sezonunda Intertoto Kupası’nda mücadele etti. 1997-1998 sezonunda ikinci kez Intertoto Kupası’nda yer alan kırmızı-beyazlılar, son Avrupa maçında 5 Ağustos 1998’de Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Werder Bremen karşısında oynadı ve 3-0 mağlup oldu. Samsunspor, 60 yıllık tarihi boyunca Avrupa Ligi play-off turunda ilk kez mücadele etti.

TARAFTAR DESTEĞİ

Samsunspor, deplasman maçında Türk taraftarlar tarafından yalnız bırakılmadı. Gurbetçiler, kendi tuttukları takımların formalarıyla şehirde tur atıp daha sonra Samsunspor’a destek vermek amacıyla ayrılan tribünde yerlerini aldı. Samsunspor, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabında farklı kulüplerin taraftarlarına teşekkür etti. Açıklamada, “Avrupa’da sahaya çıkarken yalnız olmadığımızı biliyoruz. Panathinaikos karşılaşması öncesi, değerli kulüplerimizin taraftarlarından gelen destek mesajları bizleri hem gururlandırdı hem de daha da kenetledi. Şimdi tek hedefimiz, Atina’dan güçlü bir skorla dönmek ve ülkemizi onurlandırmak.” ifadesi yer aldı.