Samsunspor 2025-2026 Sezonu İçin Hazırlanıyor

PREPARASYONLAR KAYSI’DE BAŞLIYOR

Süper Lig takımlarından Samsunspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarının ilk aşamasını 7-15 Temmuz tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirecek. 2024-2025 sezonunu Süper Lig’de 3’üncü sırada tamamlayan ekip, yeni sezon çalışmalarına 7 Temmuz tarihinde başlayacak. Teknik direktör Thomas Reis’in yönetimindeki kırmızı-beyazlı takım, ilk kamp etabında Kayseri’de bir araya gelecek.

KAMP DÖNEMİ ANLAYIŞI VE AÇIKLAMALAR

Kamp süresince takımın fiziksel ve taktiksel hazırlıklarına yönelik yoğun antrenmanlar yapılacak. Kayseri kampında bir hazırlık maçı yapılıp yapılmayacağı ise henüz netleşmedi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp programı ile olası hazırlık karşılaşmaları ve ikinci etap kampa dair detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade ediliyor. Samsunspor’un 2025-2026 sezonunda hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında mücadele etmesi nedeniyle, sezon öncesi hazırlıkları geniş kapsamlı bir planlama ile yürütülüyor.