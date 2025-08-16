Samsunspor 6 Puan Kazandı, Mutlu Değil

GALİBİYETİN DÜŞÜNLERİ

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Kocaelispor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Samsunspor’un teknik direktörü Thomas Reis, ligdeki 2 maçta galip gelerek önemli bir şekilde 6 puan kazandıklarını aktardı. Reis, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, takımının bu galibiyetle birlikte sergilediği performansın en üst düzeyde olmadığını ifade ederek, “Kocaelispor’a karşı oynamak zor.” dedi. Ayrıca, güçlü bir rakibe karşı oynamanın zorluklarına dikkat çeken Reis, şanslı oldukları anlarda golü bulduklarını dile getirdi. Öne geçtikten sonra iyi savunma yaptıklarını da belirten Reis, “İki karşılaşma oynadık ve 6 puan kazandık. Bu bizim adımıza oldukça iyi bir sonuç.” şeklinde konuştu.

PERFORMANSTAN MEMNUNİYET

Takımın eksikliklerini tamamlamak adına çalışmaya ve antrenmanlara devam edeceklerini ifade eden Reis, “Felsefemizi kesinlikle geliştirmemiz gerekiyor. 90 dakika boyunca gösterdiğimiz performanstan tam olarak mutlu değilim.” şeklinde açıklamada bulundu. Bir basın mensubunun, “Samsunspor, bu maçta ligdeki ilk karşılaşmadaki performansından uzak görünüyordu, bunun Panathinaikos maçıyla bir bağlantısı var mı?” sorusuna Reis, Panathinaikos karşılaşmasının düşünümediğini ve futbolcularına maç maç ilerlemeleri gerektiğini vurguladı.

YENİ OYUNCULARIN ADAPTASYONU

Reis, takıma yeni katılan oyuncuların oyun stiline alışmaları için zaman gerektiğini belirtti. “Lige 6 puanla başlamak çok önemliydi. Sonuç itibarıyla futbol bir sonuç oyunudur. İki çok önemli maç oynadık ve istediğimiz sonuçları elde ettik.” ifadesini kullanan Reis, yaptığı hatalar veya memnun kalmadıkları performanslarla ilgili oyuncularla konuşmalar yapacaklarını da aktardı. Perşembe günü Atina’da önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını hatırlatan Reis, “Geçen sene boyunca aslında bugünkü galibiyet için çok çalıştık. Atina’daki maçtan keyif alarak oynamamız lazım. O karşılaşmayı dört gözle bekliyorum. Ama bu maçtan önce galibiyet almak çok önemliydi.” diyerek sözlerini sonlandırdı.