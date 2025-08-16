Samsunspor’a Yenik Düşen Kocaelispor Üzgün

KOCAELİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ÜZGÜN

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Samsunspor’a 1-0 yenilen Kocaelispor’un teknik direktörü Selçuk İnan, futbolcularının emeklerinin karşılığını alamadığı için çok üzüntülü olduğunu belirtti. İnan, liglerin zor olduğunu vurgularken, “Bunun altından da hep beraber inşallah kalkacağız.” dedi.

HAKEM YÖNETİMİNE TEPKİ

Maç sonrası yapılan basın toplantısında, hakemin performansını eleştiren İnan, “Onun iyi niyetli olmadığını daha önce söylemiştim. Yine söylediğim sözlerin arkasındayım.” yorumunda bulundu. Süper Lig’de geride kalan iki maçta iyi mücadele ettiklerini ancak sonuçların aynı skorla kendisini üzdüğünü ifade etti. Futbolcularının, Samsunspor karşısında 50 dakikadan fazla 10 kişi oynamalarına rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını belirten İnan, “Sonuna kadar pozisyonlara girdik. Direkten dönen toplarımız vardı.” dedi.

HEDEF BÜYÜK AMACIMIZ AÇIK

Kocaelispor’un büyük bir camia olduğunu hatırlatan İnan, “Hedeflerimiz var, göreceksiniz çok önemli işler başaracak bu takım, bu camia. Ona yürekten inanıyorum.” şeklinde konuştu. Mevcut sıkıntıların arkasında harcama limitleri olduğuna değinen İnan, “Limitleri aşamıyoruz. Oyuncuları alsak bile şu an lisans çıkartamıyoruz. Sıkıntılı bir durumdayız.” dedi. Takviyelerin gerekli olduğunu da belirten İnan, “Bu hepimizin hemfikir olduğu bir konu.” diye ekledi.

GELECEK MAÇ İÇİN HAZIRLIKLAR

Savunma ve orta sahada eksiklikler bulunduklarını ifade eden İnan, stoper Mateusz Wieteska’nın çapraz bağındaki sakatlığının verdiği üzüntüyü de dile getirdi. Gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan İnan, “Fenerbahçe maçı bundan da zor olacak ama hiçbir korkumuz yok. Gideceğiz, mücadele edeceğiz. İnşallah da oradan puan ya da puanları alacağız.” değerlendirmesinde bulundu.