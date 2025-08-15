Samsunspor, Afonso Sousa’yı Transfer Etti

SAMSUNSPOR, AFONSO SOUSA İLE ANLAŞTI

AFONSO SOUSA’DAN TRANSFER DUYURUSU

Samsunspor, Trendyol Süper Lig ekipleri arasında önemli bir transfer gerçekleştirdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Portekizli futbolcu Afonso Sousa’nın kadroya katıldığı belirtildi. Açıklamada, “Avrupa yolculuğumuzda takımımızın yeni üyesi: Afonso Sousa” vurgusuyla hazırlanan bir video paylaşımı yapıldı. Sousa, 25 yaşında ve Porto’nun altyapısından yetişmiş bir sporcu.

KARİYERİ VE PERFORMANSI

Sousa, Portekiz’in alt yaş milli takımlarında forma giymiş bir futbolcudur. 2022 yılında B SAD’dan Polonya’nın Lech Poznan takımına 1,2 milyon euroya transfer olmuştur. Kariyeri boyunca 199 maça çıkarak 39 gol ve 18 asist yapmıştır. Bu sezon Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesinde yer almış olan Afonso Sousa, bu nedenle Samsunspor’un Panathinaikos ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmasında görev alamayacak. Ancak Sousa, Samsunspor’un UEFA Avrupa Ligi veya Konferans Ligi aşamasında kadroya dahil edilebilecek. Kulüp, Afonso Sousa ile 5 yıllık bir sözleşme yaptığı bilgisini aktardı.

SAMSUNSPOR UNUTULMAZ BİR İSİM KAZANDI

Samsunspor, Afonso Sousa ile yaptığı anlaşma ile kadrosunu güçlendirmiş oldu. Bu transfere bağlı olarak, taraftarların ve futbol camiasının büyük bir merakla göz önünde bulundurması gereken yeni bir isme sahip oldu.