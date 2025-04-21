Samsunspor, Alanyaspor’a karşı kaybetti

MAĞLUBİYETİN ARDINDAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Alanyaspor karşısında aldıkları 1-0’lık mağlubiyetin ardından duygularını dile getirdi. Reis, “Bugün kaybettik bu sebepten dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum. Yarından itibaren kesinlikle kafamızı tekrar kaldırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor, deplasmanda Alanyaspor’a mağlup oldu.

YETERSİZ PERFORMANS TANIIMLARI

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Reis, takımın gösterdiği performanstan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. “Bugün çok fazla mutlu değilim, aksine üzgünüm. Çünkü istemediğimiz bir performans sergiledik. Peş peşe kaybettiğimiz dördüncü maçımız oldu. Daha iyi bir performans göstermek istemiştik. Ancak bunu özellikle birinci yarıda gösteremedik” dedi. İlk yarıda rakibin kendilerinden daha iyi olduğunu belirten Reis, soyunma odasında oyuncularla daha fazla savaşmaları ve özgüvenle oynamaları gerektiğini konuştuklarını belirtti. Takımın ikinci yarıda biraz daha iyi bir performans sergilediğini ancak 42. dakikada kazanılan penaltıyı değerlendiremediklerini aktardı. “Yanlış hatırlamıyorsam kazanmış olduğumuz bir penaltı oldu ancak onu değerlendiremedik. Daha sonra yakaladığımız pozisyonlarda vardı. O şansları değerlendiremedik” ifadelerini kullandı.

GELECEK HEDEFLERİ VE DÜŞÜNCELERİ

Reis, ligin geri kalanında daha iyi bir performans sergileyerek ligi tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Samsunspor’un puan kayıplarının nedenleri hakkında konuşan Reis, “Sebep olarak bir şeyler söylemek kolaydır. Çok önemli oyuncularımızdan yoksun bir şekilde bu dönemi geçirmeye çalışıyoruz. 6 numara pozisyonda olan oyuncularımızdan yoksun olduğumuz için oynatmak zorunda kaldık. Bu bir neden diyebilirim. Oyuncularım belki de baskı hissediyor da olabilirler. Ama bir neden varsa o da çok önemli oyuncularımızdan yoksun olmamız” şeklinde konuştu. Reis, kalan 5 maçta en iyi şekilde daha iyi performans göstereceklerini de sözlerine ekledi.