Samsunspor, Alanyaspor ile maç yapacak

SAMUNSPOR YOLA ÇIKTI

Samsunspor, Süper Lig’in 32’nci haftasında deplasmanda Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için yola çıktı. Müsabaka, yarın saat 20.00’de gerçekleşecek. Puan tablosunda 3’üncü sırada kendine yer bulan Samsunspor, Süper Lig’deki 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırarak galibiyet elde etmek istiyor.

ALANYASPOR GALİBİYET ARIYOR

Son 5 Süper Lig maçında galibiyet alamayan Alanyaspor ise mağlubiyet serisini sona erdirip, evinde kazanmayı hedefliyor. Bu önemli karşılaşma, her iki takım için de büyük bir öneme sahip olup, mücadelede hakem Atilla Karaoğlan orta hakem olarak düdük çalacak. Atilla Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Volkan Narinç üstlenecek. 4’ncü hakem olarak ise Yunus Dursun görev alacak.