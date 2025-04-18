Samsunspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Samsunspor, Süper Lig’de üçüncülük amacıyla küme düşme tehlikesi altındaki Alanyaspor ile yapacağı maça ciddi şekilde hazırlanıyor. Ligde yeni haftaya 3. sırada başlayan Samsunspor, 21 Nisan Pazartesi günü Gain Park Stadyumu’nda oynayacağı Alanyaspor maçı için antrenmanlarını Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürüyor. Antrenman, parkurlu ısınma, pas çalışmaları, dar alanda yönsüz oyun ve taktiksel çalışmalarla devam ediyor.

Sakatlıklarla Mücadele

Kırmızı-beyazlı ekipte, son iki haftadır sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan İngiliz sol bek Marc Bola’nın antrenmanlara katılması takım moralini yükseltiyor. Aynı zamanda, diğer sakat oyunculardan Ait Bennasser ve Celil Yüksek’in de maça yetiştirilebilmesi için yoğun bir çaba gösteriliyor. Bu durum, Samsunspor’un puan durumu açısından kritik bir öneme sahip.

ÖNEMLİ BİR MAÇ

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak olan bu karşılaşma, hem Alanyaspor’un küme düşme potasından kurtulması hem de Samsunspor’un Avrupa kupalarına katılma hedefi için büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle, karşılaşma öncesinde hem takım hem de taraftarlar için oldukça heyecan verici bir atmosfer oluştu.