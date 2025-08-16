Samsunspor, Albert Posiadala’yı Kiraladı

TRANSFER AÇIKLAMASI

Samsunspor, Polonyalı kaleci Albert Posiadala’nın devre arasına kadar kiralandığını duyurdu. Süper Lig ekibi Samsunspor, teknik heyetin raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Norveç Eliteserien takımlarından Molde FK’da mücadele eden 22 yaşındaki kaleci Albert Posiadala, kadroya katıldı.

PERFORMANS DETAYLARI

1.93 metre boyunda olan Posiadala, 2024-2025 sezonunda oynadığı 11 maçta kalesinde 16 gol gördü ve 3 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Kulübümüz Polonyalı kaleci Albert Posiadala’yı devre arasına kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Samsunspor ailesine hoş geldin, Albert!” ifadelerine yer verdi.