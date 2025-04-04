Samsunspor, Antalyaspor’u Yenerek Çıkış Arıyor

SAMSUNSPOR, KÜÇÜK KAYIPLARLA HAFİF BİR KÜME DÜŞME THEATER’INDAN UZAKLAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’de son 5 maçında sadece 1 galibiyet alarak kötü gidişatını durdurmak istiyor. 30. haftada, 4 puanlık farkla Beşiktaş’ın önünde 3. sırada bulunan Samsunspor, yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son 5 maçında yalnızca küme düşen Adana Demirspor’u yenebilen Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa’ya kendi sahasında kaybederken, Göztepe ve Fenerbahçe ile berabe kaldı. Karadeniz temsilcisi, Antalyaspor’u yenerek Avrupa hedeflerini yenilemek istiyor.

SAMSUN’UN PUAN DURUMU VE GOL İSTATİSTİKLERİ

Samsunspor, 28 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak toplamda 51 puan topladı. Bu süre zarfında rakip filelere 44 gol atıp kalesinde ise 32 gol gördü. Antalyaspor ise 28 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 36 puana ulaştı, rakip fileleri 32 kez havalandırdı ancak kendi kalesinde 52 gol gördü. Zorlu karşılaşmada Samsunspor, üst sıralarda kalmak, Antalyaspor ise küme düşme hattından uzaklaşmak için mücadele edecek.

TAKIMDAKİ SON DURUMLAR VE MAÇIN YÖNETİMİ

Yarın saat 19.00’da Antalyaspor’un ev sahipliğinde oynanacak maçta, Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, kalede Okan Kocuk, defansta Kingsley Schindler, Lubo Satka, Rick Van Drongelen ve Soner Gönül, orta sahada Ait Bennasser, Soner Aydoğdu, Emre Kılınç, forvette ise Nany Dimata, Carlo Holse ve Marius Mouandilmadji ile sahaya çıkması bekleniyor. Celil Yüksel’in sakatlığından ötürü forma giyemeyeceği, kaleci Okan Kocuk ve kanat oyuncusu Arbnor Muja’nın ise 3’er sarı kartla ceza sınırında bulunduğu belirtiliyor. Antalyaspor – Samsunspor mücadelesini hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcıları da Süleyman Özay ve Mehmet Kapluhan olacak.