Samsunspor, Atina’ya Gidiyor Yarın

TEKNİK DİREKTÖR YÖNETİMİNDE HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

Süper Lig takımlarından Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma hareketleri, çabukluk, pas, duran top ve şut çalışmasıyla Samsun’daki hazırlıklarını sonlandırıyor. Kırmızı beyazlılar, yarın sabah özel uçakla Atina’ya hareket edecek.

SON ANtrenman ATİNA’DA GERÇEKLEŞECEK

Samsunspor, yarın TSİ 19.00’da maçın oynanacağı Atina Olimpiyat Stadyumu’nda son antrenmanını yapacak. Takım, bu hazırlıklarla birlikte maç öncesi fiziksel ve mental olarak en iyi duruma gelmeyi hedefliyor.

Karabük’te Soygun Girişimi Gerçekleşti

Karabük'te bir kuyumcuya boncuk atan tabancayla soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun’da 11 Bin 300 Eczaya El Konuldu

Samsun'da narkotik ekipleri, bir araçta 11 bin 300 sentetik ecza buldu. Olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

