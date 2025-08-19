Samsunspor, Atina’ya Gidiyor Yarın

TEKNİK DİREKTÖR YÖNETİMİNDE HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

Süper Lig takımlarından Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma hareketleri, çabukluk, pas, duran top ve şut çalışmasıyla Samsun’daki hazırlıklarını sonlandırıyor. Kırmızı beyazlılar, yarın sabah özel uçakla Atina’ya hareket edecek.

SON ANtrenman ATİNA’DA GERÇEKLEŞECEK

Samsunspor, yarın TSİ 19.00’da maçın oynanacağı Atina Olimpiyat Stadyumu’nda son antrenmanını yapacak. Takım, bu hazırlıklarla birlikte maç öncesi fiziksel ve mental olarak en iyi duruma gelmeyi hedefliyor.