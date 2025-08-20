Samsunspor, Atina’ya Uçtu Hazırlık İçin

SAMSUNSPOR ATİNA’YA GİTTİ

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk mücadelesinde Yunanistan’ın Panathinaikos ekibiyle karşılaşacağı maç için Atina’ya hareket etti. Türkiye’deki antrenmanlarını tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, Nuri Asan Tesisleri’nden ayrılarak Samsun-Çarşamba Havalimanı’na ulaştı. Buradaki yolculuğunun ardından özel uçakla Atina’ya giden ekipte futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri de bulundu. 21 yıl aradan sonra Avrupa’da mücadele edecek olan Samsunspor, Atina’da çalışmalarına devam edecek.

AVANTAJLI SONUÇ HEDEFİ

Uçuş öncesinde açıklama yapan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, “21 yıl sonra Avrupa’ya gitmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Arkadaşlarımız ciddi şekilde hazırlandılar. Taraftarlarımızı mutlu edecek bir sonuçla dönmek için sahada son dakikaya kadar mücadele edeceklerine inanıyoruz. Amacımız ilk maçta avantajlı bir skor elde ederek Samsun’da turu geçmek” dedi. Maç, yarın saat 21.00’de gerçekleştirilecek. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve bir futbolcu, Yunanistan’da basın toplantısı yapacak. Kırmızı-beyazlılar, Atina Olimpiyat Stadyumu’nda son antrenmanını tamamlayarak karşılaşma saatini bekleyecek.

MAÇ ZAMANI

Play-off turu ilk maçı yarın TSİ 21.00’de başlayacak. Samsunspor, bu tarihi karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.