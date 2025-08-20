Samsunspor, Atina’ya Uçtu Ön Hazırlık İçin

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk müsabakasında Yunanistan’ın Panathinaikos takımı ile mücadele etmek üzere Atina’ya hareket etti. Türkiye’deki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, bugün Nuri Asan Tesisleri’nden ayrılarak Samsun-Çarşamba Havalimanı’na ulaştı. Buradan özel bir uçakla Atina’ya yol alan kafilede futbolcuların yanı sıra teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri de bulunuyor. Samsunspor, 21 yıl aradan sonra gerçekleştireceği ilk Avrupa maçı öncesinde Atina’da antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürecek.

AVANTAJLI BİR SKOR HEDEFİ

Uçuş öncesinde açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, “21 yıl sonra Avrupa’ya gitmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Arkadaşlarımız ciddi şekilde hazırlandılar. Taraftarlarımızı mutlu edecek bir sonuçla dönmek için sahada son dakikaya kadar mücadele edeceklerine inanıyoruz. Amacımız ilk maçta avantajlı bir skor elde ederek Samsun’da turu geçmek” dedi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Maç, yarın saat 21.00’de başlayacak. Samsunspor’un Teknik Direktörü Thomas Reis ve bir futbolcu, Yunanistan’da basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlı ekip, maçın yapılacağı Atina Olimpiyat Stadyumu’nda son antrenmanını yaparak karşılaşma saatini beklemeye alacak. Play-off turunun ilk maçı yarın TSİ 21.00’de başlayacak.