Samsunspor, Avrupa hedefi olduklarını belirtti

MAÇ SONU AÇIKLAMALAR

Samsunspor, kaybettikleri Panathinaikos maçının ardından iddialı açıklamalarda bulunuyor. Başkan Yüksel Yıldırım, kısa bir süre sonra Samsun’da Şampiyonlar Ligi müziğini duymak istediklerini belirtiyor. Avrupa’da 27 yıl aradan sonra boy gösteren Samsunspor’da, Başkan Yıldırım, zorlu deplasmandan yüzlerinin akıyla çıktıklarını ifade ediyor. “27 yıl sonra ilk kez Avrupa arenasına çıktık. Heyecan çok yüksekti” diyor. Yıldırım, rakibin her sene Avrupa’da oynamasının oluşturduğu atmosferin üstesinden gelmeyi başardıklarını dile getiriyor. Yenilgiye rağmen, “2 duran toptan gol yedik. Keşke yemeseydik ama biz de öyle gol attık” şeklinde konuşuyor.

İKİNCİ MAÇ İÇİN HAZIRLIK

Yıldırım, maçın rövanşının olacağını vurguluyor. “Denk bir maç oynadık. İlk yarı gayet başarılıydık. İkinci yarı da golü erken bulduk” diyor. Ancak, eksikliklere de dikkat çekiyor. “Son transferleri oynatamadık. Holse, Kocaelispor maçında sakatlandı. Afonso Sousa statü gereği oynayamıyor. Kadromuz henüz hazır değil” ifadesini kullanıyor. Bu nedenle, Samsun’da Panathinaikos’u yenmek için gerekli potansiyele sahip olduklarını belirtiyor.

ÖZEL PRİM DESTEĞİ

Başkan Yıldırım, Panathinaikos’un elemesi için özel prim açıklayacağını da duyuruyor. “Onlar da maçı milli mücadele gibi gördüler. Taraftarları, takım ateşliydi. Biz de ateşliydik. Oyunu biraz soğutmamız lazımdı. 2 değişiklik öncesi golü yedik” açıklamasında bulunuyor. Gelecek rövanş için “Teknik kadro ve oyuncular iyi çalışıp, rövanşı bekleyeceğiz” diyor. Yenme konusunda umutlu olduğunu, “Özel prim açıklayacağım” ifadesiyle açıkça belirtiyor.

SAMSUNSPOR’UN GELECEK HEDEFLERİ

Başkan Yıldırım, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Samsunspor’u Türkiye’de Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkaracaklarını söylüyor. “En kötü Konferans Ligi’nde mücadele edeceğiz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Samsunspor’u Türkiye’de Şampiyonlar Ligi’ne getirebilecek bir kıvama getireceğiz” diye ekliyor. Bu süreçte taraftarların güvenini kazanmak için çaba göstereceklerini ifade ediyor. “Bizi üzer ama 4’üncülük, 5’incilik de kötü değil” diyor. Artık hedefleri olan bir takıma dönüştüklerini belirtiyor.

KADRO KURARKEN YAŞANAN SORUNLAR

Yıldırım, yabancı oyuncu kotası nedeniyle güçlü bir kadro kurmakta sıkıntılar yaşadıklarını dile getiriyor. “Kulüplerin almaktan çok gönderme problemi var” ifadesiyle yabancı kuralına dikkat çekiyor. Okan Kocuk’un arkasında bekleyecek yerli kaleci bulamadıklarını, sakatlıklar nedeniyle zorlandıklarını belirtiyor. “Gerekiyorsa yabancı oyuncu sayısı serbest bırakılsın” diyor. Bu durumun kulüpler için zor olduğunu vurguluyor. Transfer sürecinin devam ettiğini de ekleyerek, “Gerekeni yapacağız” şeklinde kapanış yapıyor.