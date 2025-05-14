Haberler

Samsunspor, Avrupa Kupaları’na Katılacak

SAMSUNSPOR’UN AVRUPA KUPALARINA KATILMA GARANTİSİ

Samsunspor, Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’u yenerek şampiyon olmasının ardından, Süper Lig’deki kalan maçlarında puan alsa da almasın Avrupa kupalarına katılmayı garanti ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, son Avrupa kupası müsabakası olan UEFA Intertoto Kupası yarı finalini 5 Ağustos 1998 tarihinde Almanya’nın Werder Bremen ekibine karşı oynamıştı.

27 YIL SONRA AVRUPA’DA MÜCADELE

27 yıl aradan sonra Samsunspor, Galatasaray’ın Türkiye Kupası’ndaki başarısıyla birlikte Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı elde etmiş oldu. Hangi organizasyona ve hangi turdan katılacağı ise Süper Lig sezonunun sona ermesinin ardından kesinlik kazanacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Malezya Ekibi Yöresel Danslar Sundu

Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği 'Gençlik Haftası' etkinliğinde Malezya ekibi, 12-18 yaş aralığındaki 18 gençle kültürel bir halk dansları gösterisi sundu. Yoğun ilgiyle karşılandı.
Haberler

Ben Cohen, Gazze’ye yardım protesto etti

Ben Cohen, Ben&Jerry's'in kurucusu olarak Gazze'deki insani yardımlardaki eksikliğe dikkat çekmek amacıyla bir protesto sırasında gözaltına alındı. Olay, CodePink'in paylaşımıyla duyuruldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.