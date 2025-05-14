Samsunspor, Avrupa Kupalarına Katılıyor

GALATASARAY’IN KUPA KAZANIMI

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmasının hemen ardından Samsunspor, gelecek sezon UEFA organizasyonlarına katılmayı garantiledi. Bu gelişme, Samsunspor’un Avrupa’daki yerini sağlamlaştırdı.

UEFA MÜCADELESİ GARANTİLENDİ

Bu sonuçla birlikte, Samsunspor önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer almayı garantilemiş oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, lig sıralamasına bağlı olarak UEFA Avrupa Ligi ya da UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etme şansını elde ediyor.

SAMSUNSPOR’DAN TARAFTARA AÇIKLAMA

Samsunspor Kulübü, sosyal medya üzerinden taraftarlarına bir mesaj ileterek önemli bir duyuru yaptı. Yapılan paylaşımda, “Bir Hayal Daha Gerçeğe Döndü: Kupadaki sonuçların ardından 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa kupalarına katılmamız resmileşti!” ifadelerine yer verildi.