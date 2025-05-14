Samsunspor Avrupa’ya Gitti, Büyük Başarı!

SAMSUNSPOR AVRUPA KUPALARINDA

Reeder Samsunspor, Süper Lig’de elde ettiği başarı ile Avrupa kupalarına katılma hedefinin gerçeğe dönüştüğünü duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulüp, “Bir hayal daha gerçeğe döndü: Samsunspor Avrupa’da!” başlığıyla yaptığı açıklamada, “Kupadaki sonuçların ardından 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa kupalarına katılmamız resmileşti. Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi… Hangi yol olursa olsun artık sahne Avrupa.” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında, “Şehrimiz, taraftarlarımız ve başkanımız Yüksel Yıldırım’ın vizyonu sayesinde o büyük hayal gerçek oldu. Direndik, inandık ve başardık. Ve şimdi Avrupa yolculuğumuz başlıyor.” denildi. Bu tarihi an, Samsunspor’un geçmişine altın harflerle kazınacak bir hatıra olarak kaydedileceği belirtilerek, bu başarı birlikte kutlanacağı vurgulandı.