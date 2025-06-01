Samsunspor, Bağımlılıkla Mücadele Ödülü Aldı

BİREYSEL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÖDÜLÜ

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uzun, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’a ‘Yılın Bağımlılıkla Mücadeleye Gönül Veren Kulüp Başkanı’ ödülünü takdim etti. Samsunspor, sezon boyunca bağımlılıkla mücadele konusunda gösterdiği duyarlılık sebebiyle bu ödüle layık görüldü. Dr. Uzun, ödülünü Kayserispor maçı öncesinde Başkan Yıldırım’a verdi.

Dr. Uzun, Samsunspor’a ve Başkan Yıldırım’a bağımlılıkla mücadele çalışmalarından dolayı teşekkür etti. “Ülkemizde bağımlılık, bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor,” diyen Uzun, “Bir sezon boyunca hem takım hem de başkan olarak gösterdiğiniz destek, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması adına güzel örnekler oluşturdu. Statta açılan pankartlar ve verilen mesajlar bu mücadelede önemliydi,” şeklinde konuştu.

Başkan Yüksel Yıldırım, Dr. Uzun’a ödül için teşekkür ederek, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. Bu ödül, Samsunspor’un sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaptığı katkıların bir nişanesi olarak öne çıktı.