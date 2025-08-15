Samsunspor Başkanı 4 Yeni Transfer Açıkladı

YENİ TRANSFERLER

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi play-off maçı öncesinde 4 yeni oyuncu ile sözleşme imzalayacaklarını duyurdu. Kısa süre içerisinde UEFA’ya kadro listesi göndermesi gerektiğini belirten Yıldırım, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hadi bakalım, kabul edin artık. Hiçbiriniz bunu beklemiyordu. 4 tane yeni oyuncu ile imza atacağız inşallah. Bilin bakalım Atatürk armalı kırmızı-beyazlı formayı kimler giyecek?” ifadelerini kullandı.

DOSTLUK KÖPRÜSÜ

Panathinaikos ile yapılacak eşleşme hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Yıldırım, “Futbolun dili barış, kalbi kardeşliktir. 19 Mayıs’ın şehri Samsun’dan Atina’ya dostluk köprüsü kurmaya gidiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle: Yurtta Sulh, Cihanda Sulh. Bizim Samsunspor’un söylemiyle de: Sahada rekabet, tribünde dostluk” dedi.

OLASILI TRANSFER LİSTESİ

Samsunspor’un transfer döneminde ismi geçen oyuncular arasında kaleci Noel Törnqvist, orta saha Eyüp Aydın, ofansif oyun kurucu Afonso Sousa, kanat forvet Vaclav Cerny, santrafor Simon Banza, stoper Toni Borevkovic, forvet Silas Katompa-Mvumpa, santrafor Kelechi Iheanacho, kanat Denis Suarez ve orta saha Salih Uçan yer aldı. İmza atılması planlanan 4 oyuncunun yukarıdaki isimler arasından seçileceği ifade ediliyor.