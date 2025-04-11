Samsunspor Başkanı Yıldırım, Gol İptaline Tepki Gösterdi

MAÇ SONRASI TEPKİLER

Samsunspor’un başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray ile yapılan maçın ardından iptal edilen gol pozisyonuna yönelik sert bir tepki gösterdi. Yıldırım, “Buz gibi golümüzü iptal ettiler” diyerek durumu eleştirdi. Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor, evinde Galatasaray’a 2-0 yenildi. Maçın ardından Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

OYUN PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ

Başkan Yıldırım, Galatasaray’a karşı istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade ederken, “Ne yaptıysak Galatasaray’ı yenecek oyunu sergileyemedik. Bize göre iptal edilen gol kesinlikle ofsayt değildi. Nasıl bir çizgi çektiler anlamadık. Buldular bir sebep, buz gibi golümüzü iptal ettiler” şeklinde konuştu. Maç performansının genel değerlendirmesini yapan Yıldırım, “Çok istedik ama yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Galatasaray bir karambolde gol buldu ve ilk yarı böyle bitti. İkinci yarının hemen başında da gol yedik” diye ekledi.

TAKIMIN GÜCÜ VE HEDEFLER

Samsunspor’un mevcut durumu hakkında bilgi veren Yıldırım, “Samsunspor’un gücü bu kadar. Hayal edemeyeceğimiz bir noktadayız, ligde üçüncüyüz. Ancak kadromuz çok dar. Üç oyuncumuz sakat, onların yerini doldurmaya çalıştık ama olmadı. Ligin sonuna kadar Avrupa hedefimizi kovalayacağız” diye açıklamada bulundu.