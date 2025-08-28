Samsunspor Başkanı Yıldırım: “Güzel Mücadele Ettik.”

YILDIZLI MÜCADELEDE ŞANS YANIMIZDA DEĞİLDİ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos ile oynanan maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün futbol şansı bizden yana değildi ama ben takımla gurur duyuyorum. Çok güzel mücadele ettiler” dedi. UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Samsunspor, sahasında Yunan ekibi Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, takımın gösterdiği performansı övdü ama tur için gereken sonucu elde edemediklerini ifade etti.

MAÇTA POZİSYONLAR BULDUK

Yıldırım, “Biz zorlu bir mücadeleden çıktık. Turu geçmeyi çok istedik. Takım gerçekten güzel bir mücadele sergiledi. Maçın 0-0 bitmesi sonuca bakıp aldanmamamız gerektiğini gösteriyor. Pozisyonlar da bulduk. Özellikle Emre’nin kaleciyle karşı karşıya kalıp topu kalecinin suratına vurduğunda yaşananları unutmamak lazım. Musaba’nın da pozisyonları oldu ama olmadı. Bugün futbol şansı bizden yana değildi ama ben takımla gurur duyuyorum. Çok güzel mücadele ettiler” diye konuştu.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Taraftarlara 90 dakika boyunca gösterdikleri destek için teşekkür eden Yıldırım, oyuncularla ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Musaba’nın sezonun ilk maçında yer aldığını belirten Yıldırım, “Onun temposu ve fizik kondisyonu yerine gelirse bu sene çok güzel işler yapacak. Holse’nin de sakatlıktan dönüşü olumlu. İkinci yarıda sahaya girdi ama biraz tedirgin oynadı. Sonuç olarak takım olarak sahada elimizden gelen her şeyi yaptık; sadece gol atamadık. Bunun ana sebebi de Panathinaikos’un kapanan bir takım olması” şeklinde konuştu.

YENİ OYUNCU TRANSFERİ YOLDA

Kanat oyuncusu ve forvet transferi hakkında da bilgi veren Yıldırım, “Dün Muja’yı Belçika’ya kiralık verdik. Onun yerine daha iyi bir kanat oyuncusuyla anlaştık. Kulübüyle pazarlık yapıyoruz. İnşallah bu hafta sonu bu transferi yapacağız. Kendisi kaliteli bir yabancı oyuncu. Samsunspor’a ve Türkiye liglerine renk katacak biri olacak. Eğer bir boşluk daha açabilirsek, bir forvet transferi yapmak istiyoruz. Ayrıca Eyüp Aydın da Galatasaray ile anlaşmak üzere, onun gelişini bekliyoruz. Böylece transferi kapatmış olacağız gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.