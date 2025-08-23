Haberler

Samsunspor Başkanı Yıldırım, Taraftardan Gururlandı

BAŞKAN YILDIRIM’IN GURURU

Samsunspor’un Başkanı Yüksel Yıldırım, takımlarının 2-1 kaybettiği Panathinaikos maçının ardından taraftarlarının stattaki çöpleri toplamasıyla uluslararası kamuoyunda gündem olmasının kendisini gururlandırdığını açıkladı. Ayrıca, iyi bir örnek olmaya devam edeceklerini belirtti. UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk karşılaşmasında Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaşan Samsunspor, sergilediği futbolun yanı sıra deplasman seyircisinin gösterdiği davranışla da övgü aldı.

TARAFTARLARIN DAVRANIŞI

Kırmızı-beyazlı takımın taraftarlarının, maç sonrasında Atina Olimpiyat Stadyumu’ndan ayrılmadan önce çöpleri toplamaları, Yunanistan ve birçok ülkedeki medyada geniş yankı buldu. Yüksel Yıldırım, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı ve “İşte Samsunsporlu olmaktan bir kere daha gurur duymamın sebebi. Sizlerle gurur duyduk. Dünyaya Samsunspor Kulübü ve taraftarı olarak hep iyi örnek olmaya devam edeceğiz. Teşekkürler Büyük Samsunspor taraftarı. Çok büyük bir düşünce örneği verdiniz tüm dünyaya komşu ülkeden. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

