Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Açıklama Yaptı

TRANSFER AÇIKLAMALARI

Süper Lig temsilcisi Samsunspor’un Başkanı Yüksel Yıldırım, yeni sezon için önemli değerlendirmelerde bulundu. Transfer sürecine yönelik açıklamalar yapan Yıldırım, Galatasaray’dan özellikle almak istedikleri oyuncuyu paylaştı. “Bugün de gördük. 6 numara eksiğimiz var. İyi bir 6 numaraya ihtiyacımız var. 50 tane maç oynayacağız bu sene. Kesin bir 6 numara düşünüyoruz. Eyüp Aydın bunlardan birisi” diyerek, transfer hedeflerini net bir şekilde belirtti.

EYÜP AYDIN İLE PAZARLIKLAR

Yıldırım, Eyüp Aydın ile birlikte Galatasaray ile anlaşma sağladıklarını ifade etti. Ancak, “Galatasaray, oyuncuyu satmak istemedi ve kiralık vermek istedi. Oyuncunun 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için kiralık olmuyor. Sözleşme uzatma konusunda oyuncunun talepleri var. Pazarlık sürüyormuş. Bekliyoruz. İnşallah bu hafta içinde anlaşırlar” şeklinde belirtti.

KANAT VE FORVET GEREKSİNİMİ

Ayrıca, kanat ve forvet transferlerine de ihtiyaç duyduklarını aktaran Yıldırım, transfer dönemi içinde karşılarına çıkacak fırsatları maksimum düzeyde değerlendirmek istediklerini vurguladı. Böylece, Samsunspor’un sezon hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli hamleleri yapmayı planladıklarını ifade etti.