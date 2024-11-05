“Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Cevap”

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ YILDIZLI DİRENCİ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray karşılaşması öncesi eleştirilen sessizliğiyle ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Eleştirilerin hedefi olmaktan rahatsızlığını dile getiren Yıldırım, “Biz sahada konuşuyoruz. Pazar günü de Rams Park’ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın” dedi.

FENERBAHÇELİ ELEŞTİRİLERE CEVAP

Yıldırım, Fenerbahçelilerin kendisini eleştirmesine karşılık vererek, “Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın” ifadelerini kullandı. Türk futbolundaki olumsuzluklardan bahseden Yıldırım, “Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. ‘Adalet’ deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız” şeklinde sözlerini sürdürdü.