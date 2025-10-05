Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi

YILDIRIM’DAN MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe ile 0-0 sona eren Trendyol Süper Lig maçının ardından futbolcularını ve teknik direktörü kutladı. Yıldırım, “Ben buradan Samsunsporlu futbolcuların hepsini kutluyorum, hocamı kutluyorum. Çok güzel bir mücadele çıkardık. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Bir puan bir puandır Fenerbahçe’ye karşı.” şeklinde konuştu. Ayrıca iki takımın da maçtan galip ayrılma çabasında olduğunu belirtti. Yıldırım, “Maçın geneline baktığımızda sanki Samsunspor bir tık daha pozisyon bulan, galibiyete yakın bir taraf gibi gözüktü.” dedi.

VAR POZİSYONLARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Yıldırım, hakemin iki kez VAR’a başvurduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Anlamadık. Bizim ekrandan gördüğümüzde ilk gol ofsayttı. Ama golden önce topun bir ele vuruşu var, Fenerbahçeli oyuncunun. Bu durum yayıncı kuruluşta bir kere gösterildi. Başka açılardan göstermedi. VAR’ın ofsayt için hakem çağırdığını ilk defa görüyorum. Asıl ikinci pozisyonda koluna vurdu top. Bize göre net penaltıydı, ama omuz dendi. Bize göre penaltı olması gerekiyor. Anadolu takımları, İstanbul takımlarına karşı oynayınca hakemler korumacılık yapıyor.”

TAKIMIN PERFORMANSI VE HEDEFLERİ

Yıldırım, maçta direktan dönen bir top olduğunu ve takımlarının pozisyonlar yakaladığını dile getirdi. “İkinci yarıda bastırdık olmadı. Fenerbahçe de zaman zaman çok iyi oynadı. Takım yorgundu ama direndi.” açıklamasında bulundu. Milli maç arasının yaklaştığını ve sakat oyuncuların geri döneceğini vurgulayarak, Samsunspor’un hem Süper Lig hem de Avrupa’da hedefleri olduğunu belirtti. “Konferans Ligi’ne çok iyi bir başlangıç yaptık. İki maçımız var evimizde. Avrupa’da kötü bir sürpriz yapmazsak bir üst tura çıkacağımızı düşünüyoruz.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.