Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Transferler Üzerine Açıklama Yaptı

TRANSFER ÇALIŞMALARINDAKİ TAVİRLER

Samsunspor’un başkanı Yüksel Yıldırım, transfer süreçlerinde kulübün prensiplerinden asla taviz vermediklerini ifade ediyor. Arnavut stoper Enea Mihaj ile her konuda anlaşma sağladıklarını belirten Yıldırım, “Ancak avukatları ‘Samsunspor küme düşerse oyuncu serbest kalır’ maddesini eklemek istediler. Ben de ‘Biz küme düşmeyi değil, Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyoruz, ligde ilk 5’i düşünüyoruz’ dedim.” Ancak avukatların bu talebindeki ısrarları üzerine başka bir kulüp bakmaları gerektiğini bildirdi. Yıldırım, “Samsunspor’un bir duruşu var. Her gelen oyuncu şartlarını dayatamaz. Bu yüzden transferi iptal ettik.” şeklinde konuştu.

KALENİN GELECEĞİ VE TRANSFER STRATEJİSİ

Kaleci transferi hakkında da konuşan Yıldırım, “Kaleci konusunda da Bruno Varela ile anlaşma aşamasına gelmiştik ama sonrasında daha iyi kaleciler gündeme geldi.” dedi. Logi Tomasson’un takıma katılmasıyla birlikte kadrodaki yabancı sayısının arttığını belirten Yıldırım, “Bu durumda yabancı sınırını aşıyoruz. O nedenle kaleci transferini beklemeye aldık.” diyerek Matevz Vidovsek ile bir bağlantılarının olmadığını ifade etti. İlk kampı görelim, kadro yapısını, hocanın memnuniyetini ve eksikleri değerlendireceğiz dedikten sonra, gerekli durumlarda kaleci transferinde yabancı hakkını kullanmamayı ya da çok iyi bir kaleci almayı düşünebileceklerini ekledi.

Gerçekleştirilecek transferlerin önceliği için Avrupa’daki takımları araştırdıklarını vurgulayan Yıldırım, “Süper Lig’den yerli oyuncuları da değerlendiriyoruz. Yabancı oyuncu alacaksak, bu Galatasaray ya da Fenerbahçe’den olabilir.” demekle birlikte, önceliklerinin Avrupa’da forma giyen oyuncular olduğunu aktardı. Yıldırım, “İlk kampta takımın durumunu görmek istiyoruz. İskelet kadromuz hala duruyor. Satka, Rick, Logi, Ntcham, Holse, Emre, Muja, Marius ve Dimata gibi iyi oyuncular takımımızda görev alıyor.” diyerek, kadroya yeni oyuncular eklemeyi hedeflediklerini açıkladı.

TARAFTARA SABIR ÇAĞRISI

Taraftarların transfer süreçlerinde en iyi sonuçları almak için sabırlı olmaları gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, “Taraftarımız sakin olsun. Atatürklü arma için en doğru adımları atıyoruz. Kadromuzdaki oyuncuların üstünde oynayan futbolcuları almaya çalışacağız.” ifadesini kullandı. Yıldırım, oyuncu alımında acele etmek yerine, uygun fırsatlar için beklemenin önemli olduğunu, şu an transfer pazarının çok pahalı olduğunu belirtti ve dikkate alınacak bir süreç yönettiklerini söyledi.