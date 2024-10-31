Samsunspor, Bayburt’ta Penaltılarla İlerledi

SAMSUNSPOR PENALTILARLA ZİRVEYE YÜKSELDİ

Süper Lig’de ikinci sırada yer alan Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında, 3. Lig takımlarından Bayburt Özel İdare ile karşılaştı. Genç Osman Stadyumu’nda geçen mücadelede, normal süre ve uzatma dakikalarında gol sesi çıkmadı.

Gole daha yakın olan taraf Bayburt Özel İdare oldu. Maç boyunca bir topu direğe takılan Bayburt, ev sahibi avantajına rağmen penaltılarda Samsunspor’a karşı direnemedi. Penaltı atışlarını 4-2 kazanarak adını 4. tura yazdıran Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna devam ediyor.