Samsunspor’da Galibiyetten Mutluluk Duyuyoruz

GALİBİYET HAKKINDA MUTLULUK

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Trendyol Süper Lig’de Eyüpspor’u 3-0 yenerek haklı bir galibiyet elde ettiklerini ifade etti. Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Yıldırım, galibiyetten ötürü çok mutlu olduklarını belirtti. Takım olarak maça iyi hazırlandıklarını vurgulayan Yıldırım, “Oyuncularımda mükemmel bir istek var ama biliyorsunuz maç oynanmadan sonucu belli olmuyor. Eyüpspor da bizim kadar yenmek istiyordu. Avrupa iddiasını sürdürmek için bugün biz daha fazla istedik, daha fazla çalıştık, koştuk. Sonuçta haklı bir galibiyet aldık.” dedi.

AVRUPA HEDEFİNE VURGU

Yıldırım, Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin bulunduğunu dile getirerek, “İnşallah olacak. Şimdi akşam Fenerbahçe-Beşiktaş maçı var. Orada da biz Fenerbahçe’nin galip gelmesini isteyeceğiz. Beşiktaş’la aramız açılsın.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Başakşehir’in haftaya Fenerbahçe ile oynayacağını, bu durumun rakiplerinin zorlu maçlar oynayacağını gösterdiğini söyledi. “Biz kümede kalmaya uğraşan Sivasspor, sonrasında Trabzonspor ile oynayacağız. Ardından da Kayserispor ile oynayacağız, onlar ligde kaldı gibi. Belki son maç onlar için çok önemli olmayabilir. Genç oyuncularla çıkabilirler. Belki bizim için kolay ya da zor maç olacak. Bilemiyoruz ama 3 maçta 9 puan için sahaya çıkacağız.” şeklinde konuştu.

LİGDEKİ DURUM VE FIRSATLAR

Yüksel Yıldırım, art arda gelen mağlubiyetlere rağmen ligdeki durumlarının fazla değişmediğini belirterek, “Bu ligin kalitesinin de ne kadar kötü olduğunu gösterdi. 4 haftalık mağlubiyet sonrası hala üçüncüsün. Biz de Allah’a şükür ayağımıza gelmiş bu fırsatları değerlendirdik. Bodrum FK maçı, bizim için dönüm maçıydı. O maçı alınca gerçekten bir hayat verdi bize.” ifadelerini kullandı. Bu süreçte oyuncuları ve teknik ekibi tebrik eden Yıldırım, Samsunspor taraftarına verdikleri destek için teşekkür etti.