Samsunspor’da Yeni Başkan Belirlendi

DIVAN KURULU OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

Samsunspor’da Divan Kurulu Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yapılan oylamada Hasan Koç, başkan olarak seçildi. Nuri Asan Tesisleri’nde, yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla düzenlenen genel kurula Samsunspor Kulübü Genel Sekreteri Aslı Moral Ergin’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Cemil Şahin, Fevzi Munir Güler ve Esat Kasap katılım gösterdi.

HASAN KOÇ BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

Başkanlık seçiminde Hasan Koç, Samsunspor Divan Kurulu Başkanlığına getirildi. Yeni dönemde Divan Kurulu Asil Üyeleri Orhan Köseoğlu, Uğur Kocaoğlu, Haluk Tan, Hasan Guda, Yusuf Güneş ve Tunç Demirel’den oluştu. Bu liste üyelerin onayına sunularak oy birliğiyle kabul edildi. Samsunspor Kulübü, yeni Divan Kurulu Başkanı Hasan Koç ve ekibini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.