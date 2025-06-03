Samsunspor’dan Ayrılan Oyuncular Açıklandı

FLAVIEN TAİT VE DİĞER OYUNCULARLA YOLLAR AYRILDI

Samsunspor, Flavien Tait, Nanu Gomes, Kingsley Schindler, Marc Bola ve Ait Bennasser ile yollarını ayırdı. Trendyol Süper Lig’de sezonu 3. sırada bitirip Avrupa Ligi play-off aşamasına katılma hakkı kazanan Samsunspor, iç transfere hızlı bir giriş yaptı. Takımda bulunan ve sözleşmeleri sona eren Celil Yüksel ile 2 yıllık anlaşma sağlanırken, Zeki Yavru, Soner Gönül ve Soner Aydoğdu ile de 1’er yıl sözleşme yenilendi. Kırmızı-beyazlı ekip, 1 yıl daha sözleşmesi olan Flavien Tait ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı ve sözleşmeleri sona eren diğer oyuncular Nanu Gomes, Kingsley Schindler, Marc Bola ve Ait Bennasser’e de teşekkür edildi.

OYUNCULARIN PERFORMANSI

Marc Bola, bu sezon 33 maçta 1 gol ve 4 asist; Kingsley Schindler, 37 müsabakada 2 gol ve 1 asist; Ait Bennasser, 31 maçta 1 gol ve 2 asist; Flavien Tait ise 12 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle takıma katkı sağladı. Nanu Gomes ise 2 maçta görev almasına rağmen gol veya asist üretemedi.

KİRALIK OYUNCULARIN DURUMU

Öte yandan, kiralık olarak Samsunspor’dan ayrılan Ercan Kara, Mustafa Haluk Tan, Enes Albak, Polat Yaldır, Ali Kılıç ve Ali Ülgen ile ilgili kararların yakın zamanda verileceği bildirildi.