Samsunspor’dan Fenerbahçe’ye Tepki Açıklaması

SAMSUNSPOR KULÜBÜ’NÜN HUKUKİ ADIMLARI

Samsunspor Kulübü, ligdeki elde edilen başarıların bazı kesimleri rahatsız ettiğini ve kulüp başkanı Yüksel Yıldırım’a yönelik hakarete varan ifadelerle hedef alındığını vurguladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz ve Kulüp Başkanımız Yüksel Yıldırım hakkında kamuoyunda yapılan açıklamaları şaşkınlıkla takip ediyoruz. Cüzi bir kadro değeriyle, her biri çok kıymetli sporculardan oluşan ekibimiz, Süper Lig’de henüz ikinci sezonunda ligin 2. sırasına yerleşmiş ve birçok planı altüst etmiştir.” şeklinde ifadelere yer verildi.

Cumhuriyetin simgesi ile donatılmış kulübün, sağladığı bu başarılı sonuçların bazı kişi ve grupları rahatsız ettiği görülüyor. Açıklamada, “Bu başarı, bazı kesimleri rahatsız etmiş görünmektedir. Kulübümüz başarılı sonuçlar aldıkça niyetleri açıkça iyi olmayan kişilerce hedef alınmıştır. Yapılan bu fütursuz açıklamalar, yalnızca bazı kesimlerin kendi başarısızlıklarını gölgelemek için sergilediği nafile çabalardır.” denildi.

ADİL VE TEMİZ FUTBOL VURGUSU

Açıklamada, Türk futbolunun gelişimine olumsuz etkileri olduğu belirtilen bu çirkin dil ve tavırların kabul edilemez olduğu ifade edildi. “Kim ne konuşursa konuşsun, Atatürklü armalı kulübümüz belirlediği kısa ve uzun vadeli hedeflerine koşmaya; adil, eşit ve temiz futbolun yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir.” şeklinde bir vurgu yapıldı. Nihayetinde, kulüp başkanı Yüksel Yıldırım’a yönelik eleştirilerin, hakareti aşan durumlarda hukuki süreçlerin başlatılacağına dikkat çekildi. “Eleştiri sınırını fazlasıyla aşan, hakarete varan ifadeleri sahiplerine iade ediyor; kendileri hakkında savcılık ve mahkemeler nezdinde gereken adımları atacağımızı bilmelerini istiyoruz.” şeklinde açıklama yapıldı.