Samsunspor’dan Galatasaray Maçı Değerlendirmesi

SAMSUNSPOR’UN GALATASARAY DEPLASMANI HAZIRLIKLARI

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, 12’nci hafta karşılaşması olan Galatasaray deplasmanında kırmızı-beyazlı takımın Ali Sami Yen Kompleksi’nde gerçekleştireceği koreografi ile maça farklı bir atmosfer katacaklarını belirtti. İstanbul’a en iyi şekilde geldiklerini dile getiren Bilen, “Ligin üst sırasını paylaşan iki takım oynadıkları futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandılar. Biz takım olarak hafta içinde çok iyi hazırlandık. Takımın moral ve motivasyonu gerçekten üst düzeyde. Buradan puan ya da puanlarla ayrılacağız” ifadelerini kullandı.

Seyircilerinin 12’nci adam olarak maçta katkı sağlayacaklarını dile getiren Bilen, “Antalyaspor galibiyetinin ardından bu maçın hazırlıklarına ara vermeksizin başladık. Galatasaray’ın konumu, bulunduğu yer, namağlup olması bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz çıkıp bu maçta 90 dakika boyunca sahada terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Seyir zevki yüksek bir karşılaşma bekliyorum. Seyircimiz de 12’nci adam olarak bizleri orada yalnız bırakmayacak.” şeklinde konuştu.

Bilen, kendilerine ayrılan 2 bin 400 kişilik kontenjanın tamamının biletler satışa çıktığı an hemen dolduğunu vurguladı. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’den birçok taraftarın maça geldiğini aktaran Bilen, “Sonunda hak edenin kazanacağı bir maç olmasını istiyoruz. Kazasız, sakatsız ve cezasız bir karşılaşma olmasını temenni ediyoruz. Özellikle hakemin konuşulmayacağı bir maç olmasını diliyorum. Halil Umut Meler ile ilgili hafta içinde birçok şey yazıldı çizildi. Geçmişi hakkında birkaç şeyden bahsettiler. Umarım bu yazılanlar boşa çıkar ve hakem kararlarının konuşulmadığı, sadece futbolun öne çıktığı, hak edenin kazandığı bir maçı spor gündemine taşımış oluruz.” diye ekledi.