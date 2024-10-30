Samsunspor Deplasmanı Geçti, Avrupa’yı Geride Bıraktı

DEPLASMAN PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Trendyol Süper Lig’de geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı 19 maçın sadece birinde galip gelen Samsunspor, bu sezon dış sahada etkileyici bir performans sergiliyor. Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig’de konuk olduğu beş maçın tamamını kazanarak önemli bir başarı elde etti. Bu başarı, Samsunspor’un Avrupa’nın birçok prestijli takımını geride bırakmasını sağladı.

AVRUPA’NIN ÖNDE GELEN TAKIMLARINI GEÇTİ

Samsunspor’un bu sezonki deplasman performansı, İngiltere’nin Manchester City, İspanya’nın Barcelona, Fransa’nın Paris Saint-Germain, Almanya’nın Bayern Münih ve İtalya’nın Napoli gibi köklü takımların önünde yer aldı. Avrupa’nın önde gelen liglerindeki ekiplerin deplasman karnesi incelendiğinde, bazı dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkıyor. İngiltere’de Liverpool, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik, İspanya’da Barcelona 7 maçta 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet, İtalya’da Napoli 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik kazandı. Fransa’da Paris Saint-Germain, 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, Almanya’da Bayern Münih, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Belçika’da ise Genk, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

BAŞARIYI PAYLAŞAN DİĞER TAKIMLAR

Samsunspor’un yanı sıra, deplasmanda en az 5 maç boyunca başarılı olan takımlar arasında Hollanda’nın PSV (5’te 5), Portekiz’in Sporting Lisbon (5’te 5) ve İskoçya’nın Celtic ekibi (6’da 6) dikkat çekiyor. Bu ekiplerin performansları, deplasman maçları konusunda gösterdikleri istikrarı gözler önüne seriyor.