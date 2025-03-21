Samsunspor Down Sendromu Farkındalığı Etkinliği

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Samsunspor Kulübü, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla özel misafirlerine ev sahipliği yaptı. Antrenman öncesinde bir araya gelen futbolcular, down sendromlu çocuklarla keyifli anlar yaşadı. Bu anlamlı günde, minik misafirler Nuri Asan Tesisleri’ni ziyaret etti.

ŞEN ANLAR VE HEDİYELER

Ziyaret sırasında çocuklar, futbolcularla sohbet etti, sahada vakit geçirdi ve bolca hatıra fotoğrafı çektirdi. Futbolcular, çocuklara Samsunspor atkısı hediye ederek bu özel günü anlamlı bir şekilde kutladı. Bu etkinlik, hem çocuklar hem de futbolcular için unutulmaz anlara sahne oldu.