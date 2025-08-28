Samsunspor Elenme Hakkı Olmadı

Fuat Çapa: Elenmeyi Hak Etmedik

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Panathinaikos ile oynanan karşılaşmanın ardından elenmeyi hak etmediklerini belirtti. UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda deplasmanda 2-1 mağlup olan Samsunspor, sahasında 0-0 berabere kalarak UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etme hakkını elde etti. Çapa, “Hak etmediğimiz bir eleme oldu açıkçası. Çünkü oradaki yemiş olduğumuz ikinci gol bize bugün net bir şekilde gösterdi ki çok pahalıya mal oldu. Bugün içeride oynamış olduğumuz oyun da gayet iyi bir oyundu” ifadelerini kullandı.

İyi Oyun ve Taraftar Desteği

Samsunspor’un sahada gösterdiği performansı öven Çapa, “Özellikle ilk devreye girmiş olduğumuz çok net pozisyonlar var. Onları değerlendirmiş olsaydık, bugün tamamen değişik bir sonuç alırdık. Rakipten daha iyi oynadık. Coşkuluyduk, daha çok istekliydik. Taraftarımız inanılmaz bir şekilde takımımızı motive etti ve itti. Bizim adımıza bunlar güzel gelişmeler” açıklamasında bulundu. Maç sonucunun üzücü olduğunu ancak oyun açısından olumlu gelişmelere işaret ettiğini vurguladı.

Konferans Ligi İle İlgili Umutlar

Çapa, Konferans Ligi’nde ilerleme konusunda umutlu olduklarını belirtirken, “Bu karşılaşma bize çok iyi bir şey gösterdi. Orada gruptan çıkacağımızı, o inancı hem kendimiz hem de taraftarlarımız hem de ülkemiz yani futbolseverlerin bugünkü oyunu gördükten sonra özellikle o inanca kapıldığını düşünüyorum. İnşallah yarın güzel bir fikstür çekeriz ve gruplardan çıkarız. Hem ülke puanı adına hem Samsun şehrini, ülkemizi güzel bir şekilde temsil etmiş oluruz” dedi.

Karadeniz Derbisi Hazırlıkları

Bu hafta oynanacak Karadeniz derbisi hakkında da görüşlerini paylaşan Çapa, “Trabzonspor 3’te 3 yaptı. Ama sonuçta derbi, bunun şehir için ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Burada olan arkadaşlarımız, yeni gelen arkadaşlara mutlaka bunu anlatacaktır. Biz de anlatacağız. Çünkü bu bizim adımıza da güzel bir karşılaşma olacak” sözlerini kullandı. Çapa, derbiden sonra milli takım arasında gerekli çalışmalar yaparak Eylül ayını iyi bir şekilde sürdürmek istediklerini ifade etti.