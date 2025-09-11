Samsunspor, Eyüp Aydın’ı kiraladı

ÜLKEYİ TEMSİL EDECEK TRANSFER

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil etmek için kadrosunu güçlendiriyor. Karadeniz ekibi, Galatasaray’ın genç yeteneği Eyüp Aydın’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil ediyor. Bu transfer için Samsunspor’un Sarı-kırmızılı takıma 4.5 milyon TL ödeme yapacağı belirtiliyor.

EYÜP AYDIN’IN PERFORMANSI

Transferin kısa süre içinde resmi olarak duyurulması bekleniyor. Eyüp Aydın, Bayern Münih’in ikinci takımından 250 bin euro karşılığında Galatasaray’a katıldı ve bu sezon Sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 16 maça çıktı. Genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlıyor.