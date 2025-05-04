Samsunspor, Eyüpspor’u 3-0 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 34. hafta karşılaşmasında Thomas Reis’in yönetimindeki Samsunspor, Arda Turan liderliğindeki Eyüpspor’u kendi sahasında konuk etti. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Samsunspor, mücadeleyi 3-0’lık sonuçla kazandı. Maçta galibiyeti sağlayan goller, 4 ve 61. dakikalarda Landry Dimata ile 90+5’te Marius’un ayaklarından geldi. Eyüpspor için ise Mame Thiam, 74. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu değerlendiremeyerek önemli bir fırsatı kaçırdı.

PUNTAJ VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonuçla Samsunspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 57’ye çıkardı ve ilk 3 iddiasını devam ettiriyor. Öte yandan, Eyüpspor 50 puanda kaldı. Samsunspor’un bir sonraki maçı BAY geçmek olacakken, Eyüpspor ise Kasımpaşa’yı kendi sahasında ağırlayacak.