Haberler

Samsunspor, Eyüpspor’u 3-0 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’in 34. hafta karşılaşmasında Thomas Reis’in yönetimindeki Samsunspor, Arda Turan liderliğindeki Eyüpspor’u kendi sahasında konuk etti. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Samsunspor, mücadeleyi 3-0’lık sonuçla kazandı. Maçta galibiyeti sağlayan goller, 4 ve 61. dakikalarda Landry Dimata ile 90+5’te Marius’un ayaklarından geldi. Eyüpspor için ise Mame Thiam, 74. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu değerlendiremeyerek önemli bir fırsatı kaçırdı.

PUNTAJ VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonuçla Samsunspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 57’ye çıkardı ve ilk 3 iddiasını devam ettiriyor. Öte yandan, Eyüpspor 50 puanda kaldı. Samsunspor’un bir sonraki maçı BAY geçmek olacakken, Eyüpspor ise Kasımpaşa’yı kendi sahasında ağırlayacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Brezilya Polisi, 2 Şüpheliyi Gözaltına Aldı

Brezilya'da polis, Lady Gaga'nın Rio'daki konsere yönelik bombalı saldırı planlayan iki kişiyi yakaladı. Şüphelilerin, el yapımı patlayıcılarla saldırı düzenleme amacı güttüğü öğrenildi.
Haberler

Geosis Boluspor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor’u yendi

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Geosis Boluspor, Kocaeli'de Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 10-1 gibi tarihi bir skorla mağlup etti. Maçta birçok gol ve dikkat çekici performans sergilendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.