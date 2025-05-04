Samsunspor, Eyüpspor’u 3-0 yendi

SAMSUNSPOR, EYÜPSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 34’üncü haftasında Samsunspor, sahasında Eyüpspor’u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası, Samsunspor’un Teknik Direktörü Thomas Reis ve Eyüpspor’un Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş karşılaşmayı değerlendirdi.

Hedef İlk 5

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, “İlk 5 için şanslarımızı son haftaya kadar sürdürmek istedik” diyerek maçı yorumladı. Yavaş, maça dair, “Maç öncesine baktığımızda hem Samsunspor hem de bizim için zorlu ve bir o kadar da değerli bir karşılaşma oldu. İki takım da ligde iyi bir performans gösterdi. Aradaki puanı indirmek için buraya gelmiştik. Bugün kazansaydık avantajımızı devam ettirecektik. Samsunspor, kendisi adına çok önemli bir 3 puan kazandı ve şanslarını yükseltti. Maça iyi başladık ama çok kısa sürede duran toptan gol yedik. Sonrasında oyunu elimize aldık. İlk devrenin sonunda Samsunspor biraz agresifti. İkinci devreye iki hamle yaparak başladık. İkinci devrede nasıl oynamak istiyorsak oyuncularımız onu sergiledi. Tekrar kornerden ve kontrataktan gol yedik. Samsunspor iyi mücadele etti, isteyen taraftı. Onları tebrik ediyoruz. Bizim için ligin son 3 haftasında zor bir fikstürümüz var. Ortada 3 maç ve 9 puan var. Son haftaya kadar ilk 5 için şansımızı sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Puan Farkı 7’ye Çıktı

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Eyüpspor’la aramızdaki puan farkı 7’ye çıktı” diyerek futbolcularının performansını değerlendirdi. Reis, “Bugünkü performansımıza bakacak olursak çok iyi bir oyun sergiledik. Disiplini sağladık ve duran toplardan goller bulduk. Bodrumspor karşılaşmasından önce değil, Bodrumspor karşılaşmasıyla birlikte o eski performansımıza geri döndük. Oynamamız gereken daha 3 puan var. Eyüpspor ile aramızda 7 puan oluştu, ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmez. Ligin sonunda ne olduğunu göreceğiz” ifadelerinde bulundu.

Umarım Başkanım Memnundur

Reis, sözleşmesiyle ilgili olarak, “Sözleşmem 1+1 şeklinde devam ediyor. Bugün aldığımız galibiyetten ötürü mutluyum. Umarım başkanım benden memnundur. Şu anda ne olacağına bakacağız” dedi.