Samsunspor, Eyüpspor’u 3-0 yendi

SAMSUNSPOR’UN GALİBİYETİ VE PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig’in 34. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Eyüpspor’u 3-0 yenerek puanını 57’ye çıkardı ve bu sonuçla üçüncü sıradaki yerini de korudu.

MAÇTAKİ KRİTİK ANLAR

İkinci yarının başlarında, 55. dakikada defansın geri pasında kaleci Berke’nin uzaklaştırmaya çalıştığı top Emre’ye çarparak direğin üstünden auta çıktı. Devam eden dakikalarda, 61. dakikada Emre’nin soldan yaptığı ortada Dimata’nın kafa vuruşuyla top ağlara gitti ve durumu 2-0 yaptı. 74. dakikada kazanılan penaltıda Thiam’ın şutunda top üstten dışarı gitti. 89. dakikada Emre Akbaba’nın pasında ceza sahası sol çaprazında Umut Meraş’ın yaptığı vuruş da üstten auta gitti. 90. dakikada Ntcham’ın pasında Muja’nın şutunda top direğin hemen sağından dışarı çıktı. Maçın son dakikalarında, 90+5’te Ntcham’ın yarı sahasından verdiği ara pasına hareketlenen Mouandilmadji, şutunu çekerek skoru 3-0 yaptı.

HAKEM VE TAKIM KADROLARI

Karşılaşmanın hakemleri Muhammet Ali Metoğlu, Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal olarak görev aldı. Samsunspor kadrosu: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Marius Mouandilmadji dk. 67), Lubo Satka, Yunus Emre Çift, Marc Bola, Celil Yüksel (Soner Aydoğdu dk. 85), Olivier Ntcham, Kingsley Schindler, Carlo Holse (Bennasser dk. 76), Emre Kılınç (Muja dk. 76), Nany Dimata (Soner Gönül dk. 85). Yedekler: Halil Yeral, Nanu Gomes, Flavien Tait, Eyüp Değirmenci, Bedirhan Çetin. Teknik direktör: Thomas Reis.

Eyüpspor kadrosu: Berke Özer, Ruben Vezo (Hüseyin Maldar dk. 46), Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin (Umut Bozok dk. 63), Yalçın Kayan (Emre Mor dk. 63), Tayfur Bingöl (Emre Akbaba dk. 77), Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Umut Meraş dk. 46), Prince Ampem, Mame Thiam. Yedekler: Muhammed Tetik, Dorukhan Toköz, Recep Niyaz, Taras Stepanenko, Hamza Akman. Teknik direktör: Arda Turan.

MAÇTIN DETAYLARI

Goller: Dimata (dk. 4 ve 61), Mouandilmadji (dk. 90+5) (Samsunspor). Sarı kartlar: Celil (Samsunspor), Thiam, Yalçın, Umut Bozok, Claro (Eyüpspor).