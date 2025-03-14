Samsunspor Fenerbahçe Maçı Öncesi Açıklamalar

REEDER SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS’İN AÇIKLAMALARI

Reeder Samsunspor’un Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Baskılı bir oyun planlıyoruz” dedi. Fenerbahçe’nin Avrupa maçının yorgunluğunu değerlendiren Reis, takımının karşılaşmadan 1 puan almalarının bile değerli olabileceğini ifade etti.

FENERBAHÇE’YE YORUMU

Reis, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde Rangers FC ile 120 dakika mücadele ettiğini hatırlatarak, “Fenerbahçe 120 dakika oynadığı için çok fazla enerji sarf etti. Bu bizim adımıza bir avantaj olabilir. Fenerbahçe, özellikle ikinci yarıda net pozisyonlar doğurdu. Maçtaki penaltılarda kaybetmek, Fenerbahçe açısından üzücüydü. Bundan sonra ligi daha çok asılacaklarını ve şampiyonluk için daha fazla mücadele edeceklerini düşünüyorum.” dedi. Reis ayrıca, kendi takımının da öz güveninin yerinde olduğunu vurgulayarak, “Nasıl bir karşılaşma olacak, birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.

Reis, ligde Eyüpspor ile aralarında 7 puan fark olduğunu belirtirken, Beşiktaş ile üçüncülük ve dördüncülük mücadelesi verdiklerini dile getirdi.

MUHTEMEL KADROLAR

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i ise şu şekilde olabilir:

• İrfan Can Eğribayat

• A. Djiku

• Mert Müldür

• M. Skriniar

• Fred

• S. Szymanski

• Oğuz Aydın

• E. Dzeko

• D. Tadic

• F. Kostic

• Y. En-Nesyri

Reeder Samsunspor’un muhtemel 11’i ise şu oyunculardan oluşabilir:

• Okan Kocuk

• R. van Drongelen

• Y. Bennasser

• M. Bola

• Zeki Yavru

• Yunus Emre Çift

• Soner Aydoğdu

• O. Ntcham

• Emre Kılınç

• K. Schindler

• M. Mouandilmadji