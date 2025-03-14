Samsunspor, FİFA’dan Transfer İzni Aldı

TRANSFER TAHTASI ONAYI ALINDI

Samsunspor Futbol Kulübü, FIFA ile yaptığı görüşmeler sonucunda 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren transfer tahtasının açılması için gerekli resmi onayı aldığını bildirdi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “10 Mart Pazartesi günü Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım ile Kulüp Avukatımız Sayın Anıl Dinçer’in FIFA’ya gerçekleştirdiği ziyarette, FIFA yetkililerine uluslararası vizyonumuzu açıklayıp Avrupa hedeflerimizi anlattık” denildi.

UZUN BEKLEYİŞİN SONU

Açıklamada, verimli geçen görüşmenin ardından FIFA’dan alınan resmi onay yazısıyla dolayı duyulan memnuniyet dile getirildi. “An itibarıyla, FIFA’dan resmi onay yazısını aldık. 2025/26 futbol sezonunun yaz transfer dönemi başlangıç tarihi olan 1 Temmuz 2025 itibarıyla transfer tahtamız açılacak ve yeni transferlerimizi resmen kaydetmeye başlayacağız” ifadesine yer verildi.

BERABERLİK VURGUSU

Kulübün zorluklarla dolu bir süreçten geçtiği butun mesajlarda belirtildi ve taraftara teşekkür etti. “İnanın, çok zorlu süreçlerden geçtik. Ancak tüm bu zorluklarda hep birlikte kenetlendik ve herkese ne kadar büyük bir camia olduğumuzu gösterdik. Samsunspor’u yalnız bırakmayıp destekleyen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” şeklinde konuşuldu. Ayrıca, taraftardan geride kalan tüm maçlarda takımı desteklemeleri istendi. “Avrupa yolunda verdiğimiz mücadelede ve bu kritik süreçte, geride kalan tüm maçlarımıza gelerek takımımızı tek bir yürek olarak desteklemenizi istiyoruz” denildi.